Milli Atletler Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 Madalya Kazandı

Balkan Salon Şampiyonası'nda Türk Sporcuların Başarısı

Türk sporcular, 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem bir performans sergileyerek toplamda 18 madalya kazandı. Bu madalyaların 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere dağıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, şampiyona Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Madalya Kazanan Milli Atletler

Madalya kazanan Türk atletler şu şekildedir:

Altın Madalya

Erkekler 60 metre: Ertan Özkan

Ertan Özkan Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler

Mikdat Sevler Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ

Ömer Faruk Bozdağ Erkekler 3000 metre: Salih Teksöz

Salih Teksöz 4x400 metre erkek takımı: Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir

Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir Kadınlar 1500 metre: Tuğba Toptaş

Gümüş Madalya

Erkekler 60 metre: Mustafa Kemal Ay

Mustafa Kemal Ay Erkekler sırıkla atlama: Erdem Tilki

Erdem Tilki Kadınlar 3000 metre: Bahar Yıldırım

Bahar Yıldırım Kadınlar sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan

Bronz Madalya

Erkekler 60 metre engelli: Ayetullah Demir

Ayetullah Demir Erkekler 400 metre: Berke Akçam

Berke Akçam Erkekler 1500 metre: İbrahim Erata

İbrahim Erata Erkekler 3000 metre: Ayetullah Aslanhan

Ayetullah Aslanhan Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek

Can Özüpek Kadınlar 3000 metre: Derya Kunur

Derya Kunur Kadınlar üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş

Kadriye Dilek Durmuş 4x400 metre kadın takımı: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum

Bu başarısıyla Türk atletizm camiası, uluslararası arenada önemli bir yer buldu ve ülkemizi gururlandırdı.