Milli Atletler Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 Madalya Kazandı

Türk atletler, 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:55
Milli Atletler Balkan Salon Şampiyonası'nda 18 Madalya Kazandı

Balkan Salon Şampiyonası'nda Türk Sporcuların Başarısı

Türk sporcular, 29. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem bir performans sergileyerek toplamda 18 madalya kazandı. Bu madalyaların 6'sı altın, 4'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere dağıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, şampiyona Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Madalya Kazanan Milli Atletler

Madalya kazanan Türk atletler şu şekildedir:

Altın Madalya

  • Erkekler 60 metre: Ertan Özkan
  • Erkekler 60 metre engelli: Mikdat Sevler
  • Erkekler 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ
  • Erkekler 3000 metre: Salih Teksöz
  • 4x400 metre erkek takımı: Eren Keser, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir
  • Kadınlar 1500 metre: Tuğba Toptaş

Gümüş Madalya

  • Erkekler 60 metre: Mustafa Kemal Ay
  • Erkekler sırıkla atlama: Erdem Tilki
  • Kadınlar 3000 metre: Bahar Yıldırım
  • Kadınlar sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan

Bronz Madalya

  • Erkekler 60 metre engelli: Ayetullah Demir
  • Erkekler 400 metre: Berke Akçam
  • Erkekler 1500 metre: İbrahim Erata
  • Erkekler 3000 metre: Ayetullah Aslanhan
  • Erkekler üç adım atlama: Can Özüpek
  • Kadınlar 3000 metre: Derya Kunur
  • Kadınlar üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş
  • 4x400 metre kadın takımı: Sıla Koloğlu, Elif Polat, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum

Bu başarısıyla Türk atletizm camiası, uluslararası arenada önemli bir yer buldu ve ülkemizi gururlandırdı.

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