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Milli Atlı Okçular Fransa'da 18 Madalya Kazandı

Türkiye'nin atlı okçuları Fransa'daki uluslararası şampiyonadan toplam 18 madalya ile döndü.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:18
Milli Atlı Okçular Fransa'da 18 Madalya Kazandı

Fransa'da Başarıyla Dönüş

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'na bağlı sporcular, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda büyük bir başarı gösterdiler.

Madalya Listesi

Şampiyonada toplamda 18 madalya kazanıldı: 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz. 16 ülkeden 114 sporcu, 5 farklı kategoride kıyasıya mücadele etti.

Dereceye Giren Sporcular

Open Gauchoux 2024'teki başarılı sporcular arasında şu isimler öne çıktı:

  • Eymen Atalar: Avcı Parkuru'nda 1. kategoride altın madalya
  • Ceylin Bahar Cantimur: Avcı Parkuru'nda bronz madalya ve genel klasmanda bronz
  • Ömer Kağan Balcı: Raid 233 Parkuru'nda gümüş ve genel klasmanda altın madalya
  • Ali Ersoy: Raid 233 Parkuru'nda bronz
  • Arda Erhan: Raid 234 Parkuru'nda altın madalya
  • Seyyid Muhammed Nur Özcan: Tower 90 Parkuru'nda altın ve Raid 234 Parkuru'nda gümüş madalya

Çocuklar Avrupa Şampiyonası

Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası’nda 13-14 yaş grubunda:

  • Alperen Demir: Raid 233 Parkuru'nda altın, gümüş genel klasman

12 yaş kategorisinde ise Muhammed Cengiz Kılıç, Tower 60 Parkuru'nda altın, Raid 233 Parkuru'nda bronz ve genel klasmanda da altın madalya aldı.

Federasyon Başkanı’nın Açıklamaları

Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, sporcularını tebrik ederek şu düşünceleri paylaştı:

"Dereceye girerek göğsümüzü kabartan sporcularımı kutluyorum. Bu başarıların önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Necmettin Bilal Erdoğan’a ve desteklerini esirgemeyen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Erdem Cantimur’a teşekkür ediyorum."

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Fransa'daki şampiyonalarda 16 ülkeden 114 yarışmacı, 5 ayrı kategoride mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Fransa'daki şampiyonalarda 16 ülkeden 114 yarışmacı, 5 ayrı kategoride mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Fransa'daki şampiyonalarda 16 ülkeden 114 yarışmacı, 5 ayrı kategoride mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Fransa'daki şampiyonalarda 16 ülkeden 114 yarışmacı, 5 ayrı kategoride mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Fransa'daki şampiyonalarda 16 ülkeden 114 yarışmacı, 5 ayrı kategoride mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Fransa'daki şampiyonalarda 16 ülkeden 114 yarışmacı, 5 ayrı kategoride mücadele etti. Organizasyonlarda milli geleneksel okçuluk sporcuları 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Fransa'daki şampiyonalarda 16 ülkeden 114 yarışmacı, 5 ayrı kategoride mücadele etti. Organizasyonlarda milli geleneksel okçuluk sporcuları 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası...

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Fransa'daki şampiyonalarda 16 ülkeden 114 yarışmacı, 5 ayrı kategoride mücadele etti. Organizasyonlarda milli geleneksel okçuluk sporcuları 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyanın sahibi oldu.

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