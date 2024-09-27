Milli Badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'nda Şampiyonluk Hedefliyor

Milli Badmintoncu Sinem Yıldız, İddialı Hedeflerle Çıkıyor

18 yaşındaki milli badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası öncesi hedeflerini açıkladı. Yıldız, "Çin'de bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okumak istiyoruz. Hedefimiz her zaman şampiyonluk" şeklinde konuştu.

Küçük Yaşlardan İtibaren Başarıya Yürüdü

Sinem Yıldız, 10 yaşında annesinin yönlendirmesiyle başladığı badminton kariyerinde önemli adımlar attı. Badminton alanında dört Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde etti. Bu yıl katıldığı dört uluslararası turnuvadan üçünde şampiyonluk kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Daha Fazla Madalya İçin Çalışmaya Devam Ediyor

Aldığı derecelerle sürekli kendini geliştirdiğini belirten Yıldız, "Daha çok çalıştım, daha çok kazandım." diyerek, uluslararası arenada daha çok madalya kazanma hedefinde olduğunu ifade etti.

Heyecan Verici Hazırlık Süreci

Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'na iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtirken, "İyi dereceler bekliyoruz." dedi. Ayrıca Milli Takım ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Hüseyin Mert, Sinem'in başarılarının kendilerini gururlandırdığını ve şampiyonanın önemini vurgulayarak, iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını açıkladı.

Avrupa üçüncüsü 18 yaşındaki milli badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmak istiyor.

Avrupa üçüncüsü 18 yaşındaki milli badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmak istiyor.

Avrupa üçüncüsü 18 yaşındaki milli badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmak istiyor.

Avrupa üçüncüsü 18 yaşındaki milli badmintoncu Sinem Yıldız, Dünya Gençler Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmak istiyor.