Milli Badmintoncular Paris'te Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Etti

Paris'te düzenlenen Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4 sporcu temsil etti; Özge Bayrak Bağcı son 32'ye yükseldi, diğer milli sporcular elendi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:42
Paris'te düzenlenen Dünya Badminton Şampiyonası'na 53 ülkeden 382 badmintoncu katıldı. Türkiye'yi organizasyonda 4 sporcu temsil etti.

Tek Kadınlarda Özge ve Neslihan

Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlar kategorisinde ilk turda Avustralya adına yarışan Tiffany Ho'yu 2-0 (21-10, 21-14) mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. Özge, Kanada'dan 16 numaralı seribaşı Michelle Li ile oynadığı son 32 turu maçını 2-1 (21-14, 17-21, 21-10) kaybederek turnuvaya veda etti.

Neslihan Arın, tek kadınlardaki ilk tur karşılaşmasında 8 numaralı seribaşı Japon Tomoka Miyazaki'ye 2-1 (16-21, 21-12, 21-14) mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Çift Kadınlarda Bengisu ve Nazlıcan

Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde ilk turu Japon rakiplerinin maçtan çekilmesi sonucu geçti. Çiftler son 32 turunda Japonya'dan 3 numaralı seribaşı Nami Matsuyama-Chiharu Shida ikilisine 2-0 (21-9, 21-12) yenilerek organizasyona veda etti.

Türkiye'nin Dünya Badminton Şampiyonası'ndaki serüveni bu sonuçlarla sona erdi.

