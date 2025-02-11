Milli Basketbolcu Sevgi Uzun, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sevgi Uzun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu oylama, Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların ve anlarının yer aldığı unutulmaz kareleri seçmek için spor severleri bir araya getiriyor.

Sevgi Uzun, Türkiye'nin uluslararası basketbol sahnesindeki başarılarına katkıda bulunmuş bir sporcu olarak dikkat çekiyor. Katıldığı oylama ile birlikte, basketbolseverlerin favori anlarını değerlendirerek sporun gücünü bir kez daha vurgulamakta önemli bir rol oynuyor.

Oylama süreci, spor camiasındaki birlikteliği güçlendirirken, Sevgi Uzun'un bu önemli platformda yer alması, onun spora olan bağlılığını ve kariyerindeki başarıları perçinliyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sevgi Uzun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.