Milli Boksör Hatice Akbaş, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş, finale yükselme başarısını gösterdi.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen 54 kilo yarı final maçında Hatice, Tayland'dan Natnicha Chonprongkla ile karşı karşıya geldi. İlk raundu başarılı bir şekilde kazanan Hatice, ikinci raundu kaybetmesine rağmen son raundda gösterdiği üstün performansla maçı 4-1 galibiyetle tamamladı ve finaldeki yerini aldı.

Hatice Akbaş, 16 Mart Pazar günü finalde Faslı Widad Bertal ile altın madalya mücadelesi verecek.

Hatice Akbaş'ın Başarıları Devam Ediyor

Katıldığı son dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden Hatice Akbaş, yeniden finalde mücadele verme hakkını kazandı. 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı tekrar etmek için ringe çıkacak.

Henüz 23 yaşında olan milli boksör, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türk sporuna katkı sağlamıştı. Pazar günü, bir kez daha altın madalya için ringde ter dökecek.