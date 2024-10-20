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Milli Boksör Nisanur Yıldırım: "Altın Madalya Hedefliyorum"

Elazığlı Nisanur Yıldırım, dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor ve Türkiye'yi gururlandırmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:48
Milli Boksör Nisanur Yıldırım: "Altın Madalya Hedefliyorum"

Milli Boksör Nisanur Yıldırım'dan Altın Madalya Hedefi

Elazığ'da 2021 yılında boksa başlayan 17 yaşındaki milli boksör Nisanur Yıldırım, spor kariyerinde elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururlandırmayı hedefliyor. 54 kiloda iki kez Türkiye şampiyonu olan Nisanur, dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı amaçlıyor.

Şampiyona Hazırlıkları Sürüyor

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp çalışmalarını tamamlayan Nisanur, milli takımla birlikte dünya şampiyonası için Karadağ'a gidecek. Şampiyonanın ilk maçları, 22 Ekim tarihinde yapılacak kura çekiminin ardından başlayacak.

Bir Sporcu Olarak Hedefleri

Nisanur, AA muhabirine verdiği demeçte, boksa başlamasına yönelik yönlendirmelerinin, babası ve ablası tarafından yapıldığını belirtti. Antrenörü Cemil Döndü ile birlikte yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini vurguladı: "Güzel çalışma dönemi geçiriyoruz. Tüm sporcuların hayali olduğu gibi olimpiyatları hedefliyorum, ama ilk önce önümüzde dünya şampiyonası var. Orada altın madalya hedefliyorum, ardından uzun bir yolum var."

Elazığ'da Sporun Önemi

Elazığlı olması sebebiyle bölgesinin sporuna olan ilginin yüksek olduğunu belirten Nisanur, "Başarı olunca halk da mutlu oluyor, ailem de ve ben de mutlu oluyorum. Boksu severek yapıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Milli boksör Nisanur Yıldırım, dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Dünya...

Milli boksör Nisanur Yıldırım, dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Dünya şampiyonası kapsamında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli boksör, milli takım ile birlikte bugün şampiyonanın düzenleneceği Karadağ'a gidecek.

Milli boksör Nisanur Yıldırım, dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Dünya...

Milli boksör Nisanur Yıldırım, dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor. Dünya şampiyonası kapsamında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli boksör, milli takım ile birlikte bugün şampiyonanın düzenleneceği Karadağ'a gidecek.

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