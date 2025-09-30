Milli Boksörler Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Altın Peşinde

Toprak Salman ve Doğukan Demirceylan, Çekya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle hazırlandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:58
Milli Boksörler Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Altın Peşinde

Milli Boksörler Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Altın Peşinde

İLAL KAHYAOĞLU - Milli boksörler Toprak Salman ve Doğukan Demirceylan, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Hazırlık

Milli boksörler, turnuva öncesi hazırlık kampını Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kamp sürecini sorunsuz tamamlayan sporcular, Çekya'da iddialı bir şekilde ringe çıkmayı planlıyor.

Sporcuların Hedefi ve Açıklamaları

Toprak Salman AA muhabirine yaptığı açıklamada 17 yaşında olduğunu ve 80 kiloda dövüştüğünü söyledi. Boksa dayısı sayesinde başladığını belirten Toprak, 'Dayımı görerek, onu izleyerek boksa heveslendim. Zaten yatkındım bu spora. Şimdi de çok severek yapıyorum.' dedi.

Başarılarını aktaran Toprak, '5 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2025 yılında dünya üçüncüsüyüm. Yıldızlarda 2023'te Romanya'da Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi Allah'ın izniyle gençlerde bir kez daha Avrupa şampiyonu olacağım. Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Doğukan Demirceylan ise boksa 13 yaşında kilo vermek için başladığını, ilk turnuvasında derece aldıktan sonra sporu bırakmak istemediğini söyledi. Vücudunun gelişmesiyle üst miniklerde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları kazandığını belirten Doğukan, 'Boksa kilo vermek için başladım, ilk turnuvamda derece aldığım için boksu bırakmak istemedim. Vücudum gelişti. Ondan sonraki yıl üst miniklerde Türkiye, Avrupa şampiyonu oldum. Hedefimiz Çekya'da Avrupa şampiyonluğu.' dedi.

Milli takımın ağır sıkletinde yer alan Doğukan, +92 kiloda ringe çıkacağını belirterek, 'İnşallah maçlarla, yumruklarımla kendimi tanıtacağım. Milli takım olarak güzel şampiyonluklar bekliyoruz.' şeklinde konuştu.

Milli boksörler Toprak Salman (fotoğrafta) ve Doğukan Demirceylan, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda...

Milli boksörler Toprak Salman (fotoğrafta) ve Doğukan Demirceylan, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor. Milli boksörler, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı. Milli boksör Salman, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli boksörler Toprak Salman (fotoğrafta) ve Doğukan Demirceylan, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de Kariyerinin En İyi Puan Ortalamasına Ulaştı
2
Srdjan Jovanovic, Fenerbahçe – Nice maçını yönetecek
3
Jeremie Pignard, Legia Varşova - Samsunspor maçının hakemi
4
Eylülde Millilerden Tarihi Başarılar: EuroBasket Gümüş, Voleybolda Dünya İkinciliği
5
Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca Deplasmanında
6
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'ne Paris Basketbol ile Başlıyor
7
Beşiktaş 3-1 Kocaelispor: Selçuk İnan'dan Gergin Başlangıç Eleştirisi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları