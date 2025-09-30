Milli Boksörler Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Altın Peşinde

İLAL KAHYAOĞLU - Milli boksörler Toprak Salman ve Doğukan Demirceylan, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Hazırlık

Milli boksörler, turnuva öncesi hazırlık kampını Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kamp sürecini sorunsuz tamamlayan sporcular, Çekya'da iddialı bir şekilde ringe çıkmayı planlıyor.

Sporcuların Hedefi ve Açıklamaları

Toprak Salman AA muhabirine yaptığı açıklamada 17 yaşında olduğunu ve 80 kiloda dövüştüğünü söyledi. Boksa dayısı sayesinde başladığını belirten Toprak, 'Dayımı görerek, onu izleyerek boksa heveslendim. Zaten yatkındım bu spora. Şimdi de çok severek yapıyorum.' dedi.

Başarılarını aktaran Toprak, '5 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2025 yılında dünya üçüncüsüyüm. Yıldızlarda 2023'te Romanya'da Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi Allah'ın izniyle gençlerde bir kez daha Avrupa şampiyonu olacağım. Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Doğukan Demirceylan ise boksa 13 yaşında kilo vermek için başladığını, ilk turnuvasında derece aldıktan sonra sporu bırakmak istemediğini söyledi. Vücudunun gelişmesiyle üst miniklerde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları kazandığını belirten Doğukan, 'Boksa kilo vermek için başladım, ilk turnuvamda derece aldığım için boksu bırakmak istemedim. Vücudum gelişti. Ondan sonraki yıl üst miniklerde Türkiye, Avrupa şampiyonu oldum. Hedefimiz Çekya'da Avrupa şampiyonluğu.' dedi.

Milli takımın ağır sıkletinde yer alan Doğukan, +92 kiloda ringe çıkacağını belirterek, 'İnşallah maçlarla, yumruklarımla kendimi tanıtacağım. Milli takım olarak güzel şampiyonluklar bekliyoruz.' şeklinde konuştu.

