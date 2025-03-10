Milli Boksörler Karadağ'da 9 Madalya Kazandı

Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası Uluslararası Boks Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza atarak 9 madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, milli sporcular Budva kentindeki organizasyonda 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Madalya Alan Milli Boksörler

Kadınlar

Altın: Yoncagül Yılmaz (70 kilo), Sude Nur Arslan (75 kilo), Sedef Nergis (81 kilo), Havvanur Kethüda (+81 kilo)

Gümüş: Melisa Eroğlu (81 kilo)

Bronz: Nisanur Kökduman (48 kilo), Rabia Eylül Duman (52 kilo), Elif Elden (63 kilo)

Erkekler

Bronz: Toprak Salman (80 kilo)

Bu başarı, Türk boksunun uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.