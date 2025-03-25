Milli Buz Patenciler ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda

Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası Başlıyor

Türkiye, 26-30 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek olan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na katılacak 3 sporcusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Boston kentindeki TD Garden Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu prestijli organizasyon, 50 ülkeden yaklaşık 200 sporcuya ev sahipliği yapacak.

Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular

Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında erkeklerde Burak Demirboğa, buz dansında ise Katarina Delcamp Akalın ve Berk Akalın çifti bulunuyor. Burak, 27 Mart Perşembe günü kısa programda sahne alırken, Katarina ve Berk çifti ise 28 Mart Cuma günü ritim dansta yarışacaklar.

Bu yarışmada gösterilecek performanslar, Türkiye'nin buz pateni dünyasındaki yerini de pekiştirmek açısından büyük önem taşıyor. Haydi, bu muhteşem etkinliği takip edelim ve milli sporcularımıza destek olalım!