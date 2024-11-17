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Milli Cimnastikçiler, Gençler Dünya Parkur Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye, Gençler Dünya Parkur Şampiyonası’nda 3 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:43
Milli Cimnastikçiler, Gençler Dünya Parkur Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya Kazandı

Milli Cimnastikçiler Tarih Yazdı

Türkiye, ilk kez Japonya'da düzenlenen Gençler Dünya Parkur Şampiyonası'nda etkileyici bir başarıya imza attı. Organizasyonda milli cimnastikçilerimiz Mirza Ali Dölek ve İrem Acımış, toplamda 3 bronz madalya kazandı.

Rekor Başarılar

Kitakyushu kentinde gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, Mirza Ali Dölek, erkekler serbest parkur finalinde 26.6 puan ile bronz madalya kazanırken, hız parkurunda ise 18.14 saniye ile yine bronz madalya elde etti. İrem Acımış ise kadınlar serbest parkur finalinde 18.03 puanla bronz madalya kazandı.

Federasyon Başkanı'ndan Açıklama

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Japonya Kitakyushu kentinde düzenlenen 1. Parkur Gençler Dünya Şampiyonası'nda İrem Acımış, kadınlar serbest parkurda bronz madalya kazanarak bu kategoride ülkemize ilk uluslararası madalyayı getirdi. Mirza Ali Dölek ise serbest ve hız parkurlarında iki bronz madalya alarak erkekler kategorisinde tarih yazdı. Sizinle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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