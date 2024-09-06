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Milli Curlingciler Dünya Şampiyonasında Madalya İçin Mücadele Edecek

Türkiye, curlingde dünya şampiyonasında madalya hedefiyle çalışmalara devam ediyor. Takım, deneyimli sporcularıyla başarı peşinde.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:48
Milli Curlingciler Dünya Şampiyonasında Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli Curlingciler Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacağı Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsü hedefiyle antrenman yapıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü eğitimlerini sürdüren milliler, 12-19 Ekim tarihleri arasında İskoçya'da gerçekleşecek olan şampiyonada 40 ülke arasında ter dökecek.

Deneyimli Bir Takım ile Hedef Madalya

Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın, şampiyonaya 2 yıl aradan sonra tekrar katılma kararı aldıklarını belirtti. Akın, "Sporcularımız genç milli takım deneyimlerine sahip. Takım güçlü ve deneyimli. İyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diyerek şampiyona hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti.

Akın, Türkiye'nin sıralamada daha yukarılara çıkmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "İki yıl üst üste katılmadığımız için sıralamada geriye düştük, bunu tekrar yukarı taşımak için çalışıyoruz. Hedefimiz yarı finale yükselip madalya kazanmak" dedi.

Çalışmalar ve Hedefler

Akın, "Bütçemiz nedeniyle Avrupa'daki önemli turnuvalara katılma şansımız yok, ancak kendi sporcularımızla katılma imkanını artırmaya çalışıyoruz. Dinamik ve genç bir evrimle, İskoçya'dan başarı ile döneceğimize inanıyoruz" diye ekledi.

Şampiyonluk İçin Hedef Belli

Takım antrenörü Adem Özdemir, milli sporcuların geçmişte dünya dereceleri aldığını hatırlatarak, "Takım, daha önceki yıllarda genç milli takımında yarışmış sporculardan oluşuyor. Şampiyonada derece alacağımıza güveniyorum" dedi.

Sporculardan Selahattin Eser ise, 2019'dan beri curling oynadığını belirterek, "Grubumuzda bildiğimiz takımlarla karşılaşacağız. Burada yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz ve hedefimiz derece elde etmek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling...

Türkiye Karışık Curling Milli Takımı, iki yıl aradan sonra katılacakları Dünya Karışıklar Curling Şampiyonası'na kürsüye çıkma hedefiyle hazırlanıyor. Erzurum'daki curling salonunda haftanın 6 günü çalışan milliler, 12-19 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 2 erkek, 2 kadın sporcuyla 40 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkelerini temsil edecek.

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