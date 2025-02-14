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Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Tarihi İş Birliği Protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu ile öğrencilere tenis sevdirmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:33
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Tarihi İş Birliği Protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Tarihi İş Birliği Protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere tenisi sevdirmek ve spor kültürü oluşturmak amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

TTF'den yapılan açıklamaya göre, bu protokol kapsamında 81 ilde, 360 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 180 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Proje, "Herkes İçin Tenis" vizyonuyla hayata geçirilerek, tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaştırılması ve çocukların erken yaşta sporla tanışmaları amaçlanıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, iş birliği protokolüne yönelik yaptığı açıklamada, tenis sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve tabana yaymayı hedeflediklerini belirtti. Müderrisgil, "Tenisi sevdirmek, tenisi tabana yaymak ve spor kültürü oluşturmak amacıyla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için büyük bir adım atıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, tenis sporunun yaygınlaşması adına büyük fırsatlar yaratacak," ifadelerini kullandı.

Proje kapsamındaki aktivitelerle, ilkokul ve ortaokullarda çeşitli tenis etkinlikleri düzenlenecek, öğrencilere temel eğitimler verilecek ve öğretmenlere yönelik özel programlar uygulanarak sürdürülebilir bir spor altyapısı oluşturulacak.

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