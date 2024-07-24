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Milli Eskrimciler Olimpiyat Köyü'nü Keşfetmeye Hazır

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan milli eskrimciler, Olimpiyat Köyü'ndeki deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:36
Milli Eskrimciler Olimpiyat Köyü'nü Keşfetmeye Hazır

Milli Eskrimciler Olimpiyat Köyü'nde Heyecanlı Anlar Yaşıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan milli eskrimciler, Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, Olimpiyat Köyü'nde geçirdikleri süreyi ve deneyimlerini değerlendirdi.

Enver Yıldırım'dan Eğlenceli Paylaşımlar

Olimpiyat Games'ine ilk kez katılacak olan Enver Yıldırım, yaşadığı heyecanın doruk noktasında olduğunu belirtti. Yıldırım, Olimpiyat Köyü'nde bulundukları atmosferi büyüleyici olarak tanımlıyor. "Akreditasyon kartımızı aldığımız andan itibaren attığımız her adımda başka bir sürprizle karşılaşıyoruz. Binamız, sosyal alanımız, terasımız ve odalarımız oldukça güzel. Heyecanla köyü keşfetmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

Yıldırım, ayrıca, sporcuların yataklarla ilgili şikayetlerine de değinerek, "Kısa boylu olduğum için bu konuda bir problem yaşamıyorum" ifadesini kullandı.

Nisanur Erbil'in Doğayla Buluşması

Nisanur Erbil de Olimpiyat Köyü'nün güzellikleri hakkında olumlu görüşler bildirdi. Özellikle terasta vakit geçirmekten büyük keyif aldıklarını belirten Erbil, "Sen Nehri manzaramız var, bu konuda gerçekten çok şanslıyız. Benim odam nehre bakmıyor ama Türkiye Takımı'nın böyle bir alanı olduğuna şükrediyoruz" dedi.

Milli eskrimcilerin Olimpiyat Köyü'nde yaşadıkları bu olumlu deneyimler, Paris 2024 için yüksek motivasyon kaynağı oluşturuyor.

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