Milli Eskrimciler Satellite Turnuvası'ndan Madalyalarla Döndü

Milli Eskrimcilerin Başarısı

İstanbul'da gerçekleştirilen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler önemli bir başarıya imza atarak 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Tournament Detayları

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu önemli organizasyon Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde yapıldı. Turnuvada Türkiye dahil olmak üzere Arjantin, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çekya, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İran, İrlanda, İtalya, Ürdün, Japonya, Kazakistan, Hollanda, Singapur, Slovenya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden 152 sporcu mücadele etti.

Başarılar ve Madalya Kazananlar

Turnuvaya 48 eskrimci ile katılan Türkiye'nin ay-yıldızlı takımı, Furkan Yaman ile önemli bir başarı elde etti. Yaman, finalde Macar sporcusu Krisztian Rabb ile karşılaşarak maçı 15-14'lük skorla kazanarak altın madalya kazandı.

Diğer bir milli sporcu Tolga Aslan ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar kılıç kategorisinde ise Nisanur Erbil, çeyrek finalde elenerek mücadeleyi 5'inci sırada tamamladı.

İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler 1 altın, 1 bronz madalya kazandı. Turnuvaya 48 sporcuyla katılan ay-yıldızlılardan Furkan Yaman (ortada) finalde karşılaştığı Macar Krisztian Rabb'ı 15-14 mağlup ederek altın madalya kazındı. Tolga Aslan (sağ 2) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler 1 altın, 1 bronz madalya kazandı. Turnuvaya 48 sporcuyla katılan ay-yıldızlılardan Furkan Yaman (ortada) finalde karşılaştığı Macar Krisztian Rabb'ı 15-14 mağlup ederek altın madalya kazındı. Tolga Aslan (sağ 2) ise bronz madalyanın sahibi oldu.