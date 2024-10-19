DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.484,76 0,36%

Milli Eskrimciler Satellite Turnuvası'ndan Madalyalarla Döndü

İstanbul'daki Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:23
Milli Eskrimciler Satellite Turnuvası'ndan Madalyalarla Döndü

Milli Eskrimcilerin Başarısı

İstanbul'da gerçekleştirilen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler önemli bir başarıya imza atarak 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Tournament Detayları

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu önemli organizasyon Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde yapıldı. Turnuvada Türkiye dahil olmak üzere Arjantin, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çekya, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İran, İrlanda, İtalya, Ürdün, Japonya, Kazakistan, Hollanda, Singapur, Slovenya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden 152 sporcu mücadele etti.

Başarılar ve Madalya Kazananlar

Turnuvaya 48 eskrimci ile katılan Türkiye'nin ay-yıldızlı takımı, Furkan Yaman ile önemli bir başarı elde etti. Yaman, finalde Macar sporcusu Krisztian Rabb ile karşılaşarak maçı 15-14'lük skorla kazanarak altın madalya kazandı.

Diğer bir milli sporcu Tolga Aslan ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar kılıç kategorisinde ise Nisanur Erbil, çeyrek finalde elenerek mücadeleyi 5'inci sırada tamamladı.

İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler 1 altın, 1 bronz madalya...

İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler 1 altın, 1 bronz madalya kazandı. Turnuvaya 48 sporcuyla katılan ay-yıldızlılardan Furkan Yaman (ortada) finalde karşılaştığı Macar Krisztian Rabb'ı 15-14 mağlup ederek altın madalya kazındı. Tolga Aslan (sağ 2) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler 1 altın, 1 bronz madalya...

İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler 1 altın, 1 bronz madalya kazandı. Turnuvaya 48 sporcuyla katılan ay-yıldızlılardan Furkan Yaman (ortada) finalde karşılaştığı Macar Krisztian Rabb'ı 15-14 mağlup ederek altın madalya kazındı. Tolga Aslan (sağ 2) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. Haftasında Maçlar Tamamlandı
2
Galatasaray Daikin, Zeren Spor'u Rahat Geçti
3
Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Geçti
4
Şanlıurfaspor, Adanaspor'u 4-1 Mağlup Etti
5
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor
6
Milli Eskrimciler Satellite Turnuvası'ndan Madalyalarla Döndü
7
Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Geçti

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’