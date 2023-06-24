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Milli Eskrimciler Yarın Yarışacak

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Milli Eskrimciler Yarın Yarışacak
Milli eskrimciler, erkekler kılıç, kadınlar epe ve flöre kategorilerinde yarışacak. Ayrıca milliler takım müsabakalarında da mücadele edecekler.

Organizasyonda Yarın Yarışacak İsimler

Erkekler Kılıç: Tolga Aslan, Ahmet Turgut Taflan, Furkan Yaman, Enver Yıldırım

Kadınlar Epe: Aleyna Ertürk

Erkekler Flöre: Alp Eyüpoğlu

27 Haziran Salı Günü: Erkekler Epe: Halis Efe Elibol, Kadınlar Kılıç: Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör, Iryna Shchukla

Milliler Takım Müsabakalarında Da Yarışacak

28 Haziran Çarşamba Günü: Erkekler Kılıç Milli Takımı

30 Haziran Cuma Günü: Kadınlar Kılıç Milli Takımı

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