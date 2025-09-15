Milli futbolcular Avrupa'ya golleriyle damga vurdu

Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Bundesliga, Ligue 1, Premier Lig, LaLiga ve Serie A'da hafta sonu maçları oynandı. Milli maç arasının ardından liglerde tempolu bir başlangıç yaşanırken, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Can Uzun attıkları gollerle öne çıktı. İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) haftayı zirvede kapattı.

Serie A: Juventus-Inter maçında milli isimler öne çıktı

Serie A'nın haftanın maçı olarak öne çıkan karşılaşmasında Juventus, sahasında Inter'i 4-3 mağlup etti. Juventus'un gollerini 14. dakikada Lloyd Kelly, 38. dakikada Kenan Yıldız, 82. dakikada Khephren Thuram ve 90+1. dakikada Vasilije Adzic kaydetti. Inter'in gollerini ise 30. ve 65. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 76. dakikada Marcus Thuram attı.

Diğer bir maçta Napoli, deplasmanda Fiorentina'yı penaltıdan Kevin de Bruyne, Rasmus Hojlund ve Sam Beukema'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. İlk üç hafta sonunda 9 puanlı Napoli lider durumda, 9 puanlı Juventus ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

LaLiga: Real Madrid'de Arda Güler skora katkı sağladı

Real Madrid, 4. hafta maçında deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler attı. Real Madrid, 32. dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Barcelona, sahasında Valencia'yı 6-0 gibi farklı bir skorla geçti. Katalan ekibinin golleri 29 ve 56. dakikalarda Fermin Lopez, 53 ve 66. dakikalarda Raphinha, 76 ve 86. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi. Ligin ilk 4 haftasında kayıp yaşamayan Real Madrid 12 puanla liderliğini sürdürüyor, Barcelona 10 puanla ikinci sırada.

Premier Lig: Liverpool uzatma anında Salah'la kazandı

Liverpool, deplasmanda Burnley'i uzatma dakikalarında Muhammed Salah'ın penaltı golüyle 1-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve liderliğini korudu.

Haftanın maçında Manchester City, sahasında Manchester United'ı Phil Foden (18'), Erling Haaland (53', 68') golleriyle 3-0 mağlup etti. Manchester United'ta milli file bekçisi Altay Bayındır, takımının kalesini korudu.

Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 yendi. Golleri 32 ve 79. dakikalarda Martin Zubimendi ile 46. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Ange Postecoglou, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 9'ar puanlı Arsenal, Tottenham ve Bournemouth zirve takibini sürdürüyor.

Bundesliga: Bayern Münih farklı kazandı, Can Uzun skoru kaydetti

Bayern Münih, sahasında Hamburg'u Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane (2) ve Luis Diaz'ın golleriyle 5-0 mağlup etti. Bayer Leverkusen, evinde Eintracht Frankfurt'u 3-1 ile geçti; ev sahibi gollerini Alejandro Grimaldo (2) ve Patrick Schick (penaltı) kaydederken, Eintracht Frankfurt'un tek golü Can Uzun imzası taşıdı.

Ligin ilk 3 haftasında Bayern Münih 9 puanla lider, Borussia Dortmund, Köln ve St. Pauli 7'şer puanla arkasında yer alıyor.

Ligue 1: PSG kayıpsız ilerliyor

PSG, sahasında Lens'i Bradley Barcola'nın golleriyle 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve 12 puana ulaştı. Haftada ayrıca milli kaleci Berke Özer'in forma giydiği Lille, Nabil Bentaleb ve Ethan Mbappe'nin golleriyle Toulouse'u 2-1 mağlup etti. Ligde 10 puanlı Lille, PSG'nin arkasında yer alıyor.

Öne çıkan isimler: Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Can Uzun attıkları gollerle hafta sonunun gündeminde yer aldı.