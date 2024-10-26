Milli Golbolcüler Engelli Bireylere İlham Oluyor

Engelli Bireylere İlham Veren Milli Golbolcüler

Golbol Kadın Milli Takımı oyuncuları Berfin Altan ve Fatmagül Güler, ulusal ve uluslararası mücadelerdeki başarılarıyla engelli bireylere örnek olmayı hedefliyor.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Rio 2016, Tokyo 2020 ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda golbolda Türkiye’ye üst üste altın madalyalar kazandıran Berfin ve Fatmagül, başarılarına yeni hedeflerle devam ediyor.

Berfin Altan’ın Hedefleri

Nevşehir'de düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig mücadelesinde 8 numarayla sahaya çıkan Berfin, hayatındaki engelleri aşmak ve yeni madalyalar kazanmak istiyor. 12 yaşında başladığı golbol ile öz güveninin arttığını belirten Berfin, şunları ifade etti:

"Engelli arkadaşlarımızın öz güven eksikliği yaşadığını biliyorum. Hiç pes etmemek gerektiğine inanıyorum."

Fatmagül Güler’in Gururu

Fatmagül Güler, milli takım forması giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. 12 yaşında başladığı bu spor dalında, yaşamında önemli bir değişim yaşadığını kaydederek, şunları söylüyor:

"Olimpiyat şampiyonu olmam, bana büyük öz güven kazandırdı. Artık akran zorbalığını hissetmiyorum. Engelli bireylere ilham olmak istiyoruz; 'Biz de yapabiliriz' dedirtmek ana hedefimiz."

Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Berfin Altan ve Fatmagül Güler, ulusal ve uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılarla görme engelliler başta olmak üzere engelli bireylere ilham olabilmek için çaba harcıyor. Golbol Kadınlar 1. Lig müsabakalarında, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Derneği takımında "8" numaralı formayı giyen Berfin ile Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü'nde "1" numaralı formanın sahibi Fatmagül, yetenekleriyle göz dolduruyor.

Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Berfin Altan ve Fatmagül Güler, ulusal ve uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılarla görme engelliler başta olmak üzere engelli bireylere ilham olabilmek için çaba harcıyor. Golbol Kadınlar 1. Lig müsabakalarında, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Derneği takımında "8" numaralı formayı giyen Berfin ile Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü'nde "1" numaralı formanın sahibi Fatmagül, yetenekleriyle göz dolduruyor.