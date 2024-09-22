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Milli Golfçü Mehmet Kazan, İtalya'da İkincilik Elde Etti

Mehmet Kazan, İtalya'daki Giovanni Nasi Kupası’nda başarılı bir performans sergileyerek ikincilik kazandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 00:22
Milli Golfçü Mehmet Kazan, İtalya'da İkincilik Elde Etti

Milli Golfçü Mehmet Kazan İtalya'daki Kuponu Kazandı

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) düzenlediği Giovanni Nasi Kupası'nda önemli bir başarı elde etti. Kazan, İtalya'nın Torino şehrinde gerçekleşen organizasyonda ikincilik kupasının sahibi oldu.

Turnuvaya Katılan Ülkeler ve Sporcular

Türkiye'nin yanı sıra Kamerun, Şili, Belçika, İsviçre, İspanya, Hollanda, Almanya, İngiltere, İrlanda, Avusturya, İtalya, Fransa, Çekya ve Slovakya gibi ülkelerden toplam 52 sporcu müsabakaya katıldı.

Kazan’ın Performansı

Turnuva iki raunt üzerinden değerlendirildi. Kazan, ilk rauntunu 74 (+2) gross skorla tamamladı ve ikinci rauntunda 77 (+5) gross skor elde ederek, toplamda 151 (+7) gross skorla turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

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