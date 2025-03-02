Milli Güreşçiler Arnavutluk'ta 2 Yeni Madalya Elde Etti

Türkiye, Arnavutluk'ta düzenlenen turnuvada 2 madalya daha kazandı. Kerem Kamal altın, Elvira Süleyman Kamaloğlu ise gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:44
Milli Güreşçiler Arnavutluk'ta 2 Yeni Madalya Elde Etti

Milli Güreşçiler Arnavutluk'ta 2 Yeni Madalya Elde Etti

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Muhamet Malo Turnuvası'nda milli güreşçilerden Kerem Kamal, altın madalya kazanırken, Elvira Süleyman Kamaloğlu gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin Başarılı Performansı

Türkiye Güreş Federasyonu'ndaki açıklamaya göre, başkent Tiran'da devam eden sıralama serisi turnuvasında, milli güreşçiler 2 madalya daha kazandı. Grekoromen stil 63 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, finalde Kırgız rakibi Doolotbek Kanbolotovic Choibekov'u teknik üstünlükle geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Elvira Süleyman Kamaloğlu'nun Mücadelesi

Kadınlar 57 kilo finalinde ise Elvira Süleyman Kamaloğlu, Kanadalı Samantha Stewart'a karşı kaybederek turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Madalyaların Genel Durumu

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, organizasyonda toplam 3 madalyaya ulaşmış oldu. Daha önce milli güreşçi Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda bronz madalya kazanmıştı.

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