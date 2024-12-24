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Milli Halterci Yusuf Fehmi Genç, Ordu'da Coşkuyla Karşılandı

Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da büyük bir törenle karşılandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:33
Milli Halterci Yusuf Fehmi Genç, Ordu'da Coşkuyla Karşılandı

Yusuf Fehmi Genç, Ordu'da Büyük Bir Törende Karşılandı

Bahreyn'de gerçekleştirilen Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Genç, bu yıl Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda da 3 altın madalya kazanmıştı.

Karşılama Töreni

Genç, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde düzenlenen karşılama töreninde kendisini bekleyen vatandaşlarla mehteran ekibi eşliğinde yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye binası önünde sporcuyu tebrik etti.

Genç'in Hedefleri

Karşılama töreninde duyduğu mutluluğu dile getiren Genç, 2024 yılının kendisi için güzel geçtiğini ve adeta madalya topladığını ifade etti. Başarısının ardındaki ana sırrın sıkı çalışma ve disiplin olduğunun altını çizen Genç, 2025'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediğini belirtti.

Genç ayrıca, 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini vurguladı. "Bu tür organizasyonlar beni ileriye yönelik çok fazla motive ediyor. Bu motive ile daha iyi başarılar elde edeceğimi düşünüyorum. İnşallah asıl hedefim olan olimpiyatlara katılacağım ve altın madalyayı Ordu'ya getireceğim. Bunun sözünü tüm Ordululara veriyorum," dedi.

Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Yusuf Fehmi...

Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da törenle karşılandı. Milli sporcu için Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde karşılama töreni düzenlendi.

Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Yusuf Fehmi...

Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu'da törenle karşılandı. Milli sporcu için Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde karşılama töreni düzenlendi.

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