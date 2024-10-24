Milli Halterciler Avrupa Gençler Şampiyonası İçin Hedef Belirledi

Milli Halterciler, Polonya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası İçin Hazır

Milli Erkek Halter Takımı'nın Teknik Direktörü Gökhan Kuşçuoğlu, 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk hedeflediklerini açıkladı. Kuşçuoğlu, Türkiye'nin genç erkek takımından büyük başarı beklediklerini belirtti.

Madalya Beklentileri Yükseliyor

Kuşçuoğlu, Polonya'daki şampiyonada genç erkeklerde 10 sporcu, 23 yaş altı erkeklerde ise 3 sporcu ile yarışacaklarını kaydetti. "Hemen hemen bütün takımdan madalya bekliyoruz. Özellikle genç takımımızdan takım halinde şampiyonluk bekliyoruz. Ayrıca, 23 yaş altı takımımızdan da Yusuf Fehmi Genç'ten şampiyonluk bekliyoruz," dedi.

Özbek Açıklamalarda Bulundu

Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyatları'nda temsil eden Muhammed Furkan Özbek'le ilgili yorum yapan Kuşçuoğlu, "Özellikle Paris'te madalyaya çok yaklaştık," ifadesini kullandı. Ayrıca, "Los Angeles 2028 Olimpiyatlarına gençlerimizi hazırlamak hedefindeyiz," dedi.

Geçen Yılın Başarısı

Kuşçuoğlu, geçen yıl Gençler Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikincilik elde ettiklerini hatırlatarak, "Şimdi Polonya'da bunu aşacağız. Hem kadınlar hem erkekler genç takımımızdan şampiyonluk bekliyoruz," şeklinde belirtti.

Sporcuların Hedefleri

Yusuf Fehmi Genç, "Olimpiyat altın madalyası çok uzak hedefler değil," diyerek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmanın yanı sıra rekor kırmayı planladığını ifade etti. Harun Algül ve Ali Oflaz ise kendilerine güvenerek Polonya'dan madalyalarla dönmek istediklerini vurguladılar.

Kadın Milli Takım Hedefleri

Kadın milli haltercilerin Teknik Direktörü Ferhat Coşkun, takımda yer alan 7 sporcudan madalya beklediklerini belirterek, başarı için hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin halterde genç yetenekleri, yoğun çalışmalarla hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Umarız Polonya'daki yarışta ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler.

Polonya'da 26 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonasın'da mücadele edecek Milli halterciler, Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yaptıkları çalışmalarını tamamladı. Milli Erkek Halter Takımı Teknik Direktörü Gökhan Kuşçuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Polonya'da 26 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonasın'da mücadele edecek Milli halterciler, Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yaptıkları çalışmalarını tamamladı. Milli Erkek Halter Takımı Teknik Direktörü Gökhan Kuşçuoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.