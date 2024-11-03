Milli Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda 53 Madalya Kazandı

Milli Halterciler Polonya'da Harikalar Yarattı
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Türk milli haltercilerinin muhteşem performanslarıyla sona erdi. Şampiyonada, Türk sporcular toplam 53 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Şampiyonada; 22 altın, 19 gümüş ve 12 bronz madalya elde edilen sonuçlarla Türk halterinin gücü bir kez daha gözler önüne serildi.
Aldıkları Madalyalarla Dikkat Çeken Sporcular
23 yaş altındaki erkek ve kadın milli haltercilerin kazandığı madalyalar şöyle sıralandı:
- Yusuf Fehmi Genç: 3 altın
- Sara Yenigün: 3 altın
- Muhammed Emin Burun: 2 altın, 1 gümüş
- Cansu Bektaş: 1 altın, 2 gümüş
- Gamze Altun: 1 altın, 2 bronz
- Harun Algül: 1 altın
- Burcu Alıcı: 3 gümüş
- Cansel Özkan: 1 bronz
- Aysel Özkan: 1 bronz
- Ali Oflaz: 1 gümüş
Genç kategorisinde de erkek ve kız milli haltercilerimizin elde ettiği başarılar dikkat çekti:
- Kaan Kahriman: 3 altın
- Ezgi Kılıç: 3 altın
- Enes Çelik: 2 altın, 1 gümüş
- Kerem Kurnaz: 2 altın
- Ramazan Efe Yılmaz: 1 altın, 1 gümüş
- Büşra Çan: 3 gümüş
- Engin Kara: 2 gümüş
- Fatmagül Çevik: 1 gümüş, 2 bronz
- Burak Aykun: 1 gümüş, 1 bronz
- Taner Çağlar: 1 gümüş, 1 bronz
- Ertuğrul Seçgin: 1 gümüş
- Tuğba Nur Köz: 1 gümüş
- Merve İlden: 2 bronz
- Yağmur Melek Şahin: 1 bronz
- Medine Saime Balaban: 1 bronz