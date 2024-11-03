Milli Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda 53 Madalya Kazandı

Milli Halterciler Polonya'da Harikalar Yarattı

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Türk milli haltercilerinin muhteşem performanslarıyla sona erdi. Şampiyonada, Türk sporcular toplam 53 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada; 22 altın, 19 gümüş ve 12 bronz madalya elde edilen sonuçlarla Türk halterinin gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Aldıkları Madalyalarla Dikkat Çeken Sporcular

23 yaş altındaki erkek ve kadın milli haltercilerin kazandığı madalyalar şöyle sıralandı:

Yusuf Fehmi Genç: 3 altın

Sara Yenigün: 3 altın

Muhammed Emin Burun: 2 altın, 1 gümüş

Cansu Bektaş: 1 altın, 2 gümüş

Gamze Altun: 1 altın, 2 bronz

Harun Algül: 1 altın

Burcu Alıcı: 3 gümüş

Cansel Özkan: 1 bronz

Aysel Özkan: 1 bronz

Ali Oflaz: 1 gümüş

Genç kategorisinde de erkek ve kız milli haltercilerimizin elde ettiği başarılar dikkat çekti: