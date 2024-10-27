Milli Halterciler Polonya'da Rekorlarla Madalya Kazandı

Polonya'da Milli Haltercilerden Rekor Performans

Polonya'nın Varşova şehrinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler, başarılarına rekorları da ekleyerek büyük bir mutluluk yaşadı.

Cansu Bektaş: Altıncı Şampiyonluk ve Kırılan Rekorlar

23 yaş altı kadınlar 45 kiloda 166 kiloluk toplam derecesiyle kendi Avrupa şampiyonluk rekorunu geliştiren Cansu Bektaş, bu başarıyla birlikte kariyerinde altıncı Avrupa şampiyonluğunu kazandığını belirtti. "Kendime güvenim var, ancak dizime güvenemiyorum" diyen Cansu, sakatlık dönemi yaşadığına da dikkat çekti.