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Milli Halterciler Polonya'da Rekorlarla Madalya Kazandı

Polonya'da düzenlenen Halter Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular rekor kırarak madalyalarla döndü.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:50
Milli Halterciler Polonya'da Rekorlarla Madalya Kazandı

Polonya'da Milli Haltercilerden Rekor Performans

Polonya'nın Varşova şehrinde gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler, başarılarına rekorları da ekleyerek büyük bir mutluluk yaşadı.

Cansu Bektaş: Altıncı Şampiyonluk ve Kırılan Rekorlar

23 yaş altı kadınlar 45 kiloda 166 kiloluk toplam derecesiyle kendi Avrupa şampiyonluk rekorunu geliştiren Cansu Bektaş, bu başarıyla birlikte kariyerinde altıncı Avrupa şampiyonluğunu kazandığını belirtti. "Kendime güvenim var, ancak dizime güvenemiyorum" diyen Cansu, sakatlık dönemi yaşadığına da dikkat çekti.

Cansu ayrıca, "İstiklal Marşımızı burada yeniden okuttum, bu benim için çok önemli"

Gamze Altun: İlk Madalya Sevinci

Polonya'da 23 yaş altı kadınlar 45 kiloda koparmada 70 kilo ile bronz, silkmede 93 kilo ile altın madalya kazanan Gamze Altun, 5 yıllık halter kariyerinde ilk kez koparmada madalya kazandığını vurguladı. "Daha iyi bir derece bekliyordum ama yine de mutluyum"

Ezgi Kılıç: Olimpiyat Hedefi

Genç kadınlar 45 kilo kategorisinde 74 kiloda koparmada, 85 kiloda silkmede ve toplamda 159 kiloyla 3 altın madalya kazanan Ezgi Kılıç, "Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya almak"

Yağmur Melek Şahin: Bronz Madalya ile Hedef Yükseltiyor

Genç kadınlar 45 kilo silmede 81 kiloda bronz madalya kazanan Yağmur Melek Şahin, önümüzdeki yıl şampiyon olmak için daha çok çalışacağını vurguladı. "Daha iyi dereceler bekliyordum, ama nasipte bronz madalya varmış"

Antrenörlerden Umut Dolu Açıklamalar

Halter Kadın Milli Takımı Antrenörü Meliha Sarıkoca, Varşova'daki başarılarının ardından gelecek için umutlu olduklarını belirtti. "Ezgi ile Yağmur'un aralarındaki rekabet, onları destekliyor. Türkiye için yarışıyorlar ve İstiklal Marşımızı okuttuk"

Bu başarı ve rekorlar, milli sporcuların gelecekteki mücadelelerinde de onları motive edeceği gibi Türk halterine de önemli bir katkı sağladı.

Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kırdıkları...

Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kırdıkları rekorlarla madalya kazanan milli halterciler, başarının mutluluğunu yaşıyor. Genç kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanan Yağmur Melek Şahin (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kırdıkları...

Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kırdıkları rekorlarla madalya kazanan milli halterciler, başarının mutluluğunu yaşıyor. Genç kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanan Yağmur Melek Şahin (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

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