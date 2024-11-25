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Milli Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'nda Tarihe Geçmek İstiyor

Türkiye, Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez yer alacak. Milli takım oyuncuları hedeflerini ve heyecanlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:37
Milli Hentbolcular Avrupa Şampiyonası'nda Tarihe Geçmek İstiyor

Türkiye'nin Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Heyecanı

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 28 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında Macaristan, İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EHF 2024 Avrupa Şampiyonasına katılacak. Takım, bu tarihi organizasyonda etkileyici bir performans sergilemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Elif Sıla Aydın: "Tarihi Bir Başarı İçindeyiz"

İzmir Büyükşehir Belediyespor'da geçtiğimiz sezon 167 gol atarak gol kraliçesi unvanını kazanan milli takımın sol kanat oyuncusu Elif Sıla Aydın, turnuvada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti. Aydın, hentbola 9 yaşında başladığını ve 15 yaşından itibaren milli takımlarda oynadığını belirtti. Kendi kariyerinin yanı sıra, Polonya'da hentbol oynamanın Türkiye'deki oyun stiline benzer olduğunu aktardı.

Şampiyonada Hedefler

Aydın, takım olarak şampiyonaya katılmanın tarihi bir başarı olduğunu düşünerek, Avrupa'nın en üst düzey organizasyonlarından birine çıkacak olmanın heyecandan daha fazlasını ifade etti. "Puan alabileceğimiz maçlar var. Kağıt üzerinde iki rakibimiz güçlü görünüyor ama sahada başlayacak mücadelede kazanan biz olacağız," dedi.

Buğu Sönmez: "Tarihi Başarılarla Anılmak İstiyoruz"

Millî takımın en genç oyuncusu Büğu Sönmez, 9 yaşında hentbola başlamış ve tarihi bir şampiyonada yer almanın kendisi için heyecan verici olduğunu söyledi. Sönmez, antrenmanlarda deneyimli oyunculardan çok şey öğrendiğini vurgulayarak, "Hedefimiz Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, Türk hentbolunu tarihi başarılarla anımsatmak," diye ekledi.

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası, Türkiye'nin hentboldaki uluslararası yarışmalara katılımının yeni bir dönemine kapı açıyor. Millî takım, bu prestijli turnuvada öncelikle üst tura çıkmayı ve başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol...

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde İsviçre, Avusturya ve Macaristan'da gerçekleştirilecek. Hentbol Kadınlar Süper Ligi takımlarından Anadolu Üniversitesi'nde oynayan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın en genç sporcusu Buğu Sönmez, Avrupa Şampiyonası'nı AA muhabirine değerlendirdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol...

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde İsviçre, Avusturya ve Macaristan'da gerçekleştirilecek. Hentbol Kadınlar Süper Ligi takımlarından Anadolu Üniversitesi'nde oynayan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın en genç sporcusu Buğu Sönmez, Avrupa Şampiyonası'nı AA muhabirine değerlendirdi.

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