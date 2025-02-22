Milli Judocu Tuğçe Beder, 2028 Olimpiyatları İçin Hedef Büyüttü

Tuğçe Beder, 2028 Olimpiyatları İçin Kamp Yapıyor

Kadın Judo Milli Takımı'nın kaptanı Tuğçe Beder, 2028 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmak için Kastamonu'da kamp gerçekleştiriyor. 2024 Paris Olimpiyatları’nda istediği başarıyı elde edemeyen Beder, bugünden hedefini belirledi. "2028 Olimpiyatları'nda kendime çok inanıyorum," diyor.

Yoğun Antrenman Süreci

Tuğçe Beder'in çalışmaları, teknik direktör Mesut Kapan ve antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ile Hasan Vanlıoğlu eşliğinde sürüyor. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 22 kadın ve 22 erkek judocudan oluşan takım, uluslararası başarı için sıkı bir programla çalışıyor.

Öncelikli Hedef: Kota Almak

Tuğçe Beder, 2024'te yaşadığı tecrübelerle mücadelelerini sürdürüyor. Önünde sıradaki uluslararası yarışmalar, Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Kupası, ardından Avusturya'daki Grand Prix ve Karadağ'daki Avrupa Kupası var. "Öncelikle kota maçlarını kazanarak 2028 Olimpiyatları'na gitmeyi garantilemek istiyorum," diyerek hedefini net bir şekilde belirtiyor.

Tecrübeler ve İnanmışlık

25 yaşındaki judocu, 2024 Olimpiyatları'nda 48 kiloda Türkiye’yi temsil ettiğini, ancak istediği sonuçları elde edemediğini belirtiyor. Yenilgilerin ona kattığı deneyimle daha hırslı hale geldiğini savunan Tuğçe Beder, "2024’te elde ettiğim tecrübe sayesinde 2028 Olimpiyatları'nda başarı göstereceğime inanıyorum," ifadelerini kullanıyor.