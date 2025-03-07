Milli Judocular Avrupa Kupası İçin Karadağ'da

Türkiye'nin judocu takımı, yarın Karadağ'da başlayacak Avrupa Kupası için bu ülkeye gitti. Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 8-9 Mart tarihlerinde Podgoritsa'da gerçekleştirilecek olan Büyükler Avrupa Kupası'na 29 ülkeden 314 sporcu katılacak.

Judocular, antrenörler Hasan Vanlıoğlu, Batuhan Efemgil ve İlknur Kobaş Tepe yönetiminde hazırlıklarını tamamlayarak tatamiye çıkmaya hazır. Ay-yıldızlı judocular, Avrupa Kupası'nda Türkiye adına 24 erkek ve 21 kadın sporcu ile madalya mücadelesine girecek.

Erkek Judocuların Listesi

Karadağ'da madalya arayacak erkek judocular şunlar:

Alperen Ergün

Tuncay Türkman

Emirhan Karahan (60 kilo)

Mihraç Akkuş

Davut Toktay

Ali Bozkurt

Tunahan Dinç (66 kilo)

Ejder Toktay

Soner Kumtaş

Niyazi Gökcen

Abdullah Turgutlu (73 kilo)

Erman Gürgen

Emir Selim Arı

Musa Şimşek

Muhammed Mustafa Koç

Umalt Demirel (81 kilo)

Can Güzel

Enes Pınar

Mertcan Kömpe

Ahmet Burak Çuhadar (90 kilo)

Ozan Kazel

Suat Can Yapıcı (100 kilo)

Tunahan Tutar

Recep Ergin (+100 kilo)

Kadın Judocuların Listesi

Ay-yıldızlı kadın judocular ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Emine İkra Candan

Elif Kırt (48 kilo)

Buketnur Karabulut

Yaren Kömürcü

Ayşenur Sülün (52 kilo)

Ayşenur Budak

Ayşenur Karadağ

Ayşenaz Özdemir (57 kilo)

Ezgi Karademir

Minel Akdeniz

Ceyda Vatansever (63 kilo)

Eda Karademir

Sümeyye Kaya

Ecem Baysuğ (70 kilo)

Hatice Vandemir

Şeyda Nur Çiçek

Gülsüm Ağaç

Ceylan Kocabey (78 kilo)

Sema Mete

Yağmur Yılmaz

Kübranur Esir (+78 kilo)

Tüm sporcularımıza bu önemli yarışmada başarılar diliyoruz!

Milli judocular, yarın Karadağ'da başlayacak Avrupa Kupası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti. Podgoritsa Büyükler Avrupa Kupası'nda Türkiye adına 24 erkek ve 21 kadın judocu madalya için tatamiye çıkacak.