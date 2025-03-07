Milli Judocular Avrupa Kupası İçin Karadağ'da

Türkiye judocuları Avrupa Kupası için Karadağ'da tatamiye çıkıyor, madalya için mücadele edecekler.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:22
Milli Judocular Avrupa Kupası İçin Karadağ'da

Milli Judocular Avrupa Kupası İçin Karadağ'da

Türkiye'nin judocu takımı, yarın Karadağ'da başlayacak Avrupa Kupası için bu ülkeye gitti. Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 8-9 Mart tarihlerinde Podgoritsa'da gerçekleştirilecek olan Büyükler Avrupa Kupası'na 29 ülkeden 314 sporcu katılacak.

Judocular, antrenörler Hasan Vanlıoğlu, Batuhan Efemgil ve İlknur Kobaş Tepe yönetiminde hazırlıklarını tamamlayarak tatamiye çıkmaya hazır. Ay-yıldızlı judocular, Avrupa Kupası'nda Türkiye adına 24 erkek ve 21 kadın sporcu ile madalya mücadelesine girecek.

Erkek Judocuların Listesi

Karadağ'da madalya arayacak erkek judocular şunlar:

  • Alperen Ergün
  • Tuncay Türkman
  • Emirhan Karahan (60 kilo)
  • Mihraç Akkuş
  • Davut Toktay
  • Ali Bozkurt
  • Tunahan Dinç (66 kilo)
  • Ejder Toktay
  • Soner Kumtaş
  • Niyazi Gökcen
  • Abdullah Turgutlu (73 kilo)
  • Erman Gürgen
  • Emir Selim Arı
  • Musa Şimşek
  • Muhammed Mustafa Koç
  • Umalt Demirel (81 kilo)
  • Can Güzel
  • Enes Pınar
  • Mertcan Kömpe
  • Ahmet Burak Çuhadar (90 kilo)
  • Ozan Kazel
  • Suat Can Yapıcı (100 kilo)
  • Tunahan Tutar
  • Recep Ergin (+100 kilo)

Kadın Judocuların Listesi

Ay-yıldızlı kadın judocular ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

  • Emine İkra Candan
  • Elif Kırt (48 kilo)
  • Buketnur Karabulut
  • Yaren Kömürcü
  • Ayşenur Sülün (52 kilo)
  • Ayşenur Budak
  • Ayşenur Karadağ
  • Ayşenaz Özdemir (57 kilo)
  • Ezgi Karademir
  • Minel Akdeniz
  • Ceyda Vatansever (63 kilo)
  • Eda Karademir
  • Sümeyye Kaya
  • Ecem Baysuğ (70 kilo)
  • Hatice Vandemir
  • Şeyda Nur Çiçek
  • Gülsüm Ağaç
  • Ceylan Kocabey (78 kilo)
  • Sema Mete
  • Yağmur Yılmaz
  • Kübranur Esir (+78 kilo)

Tüm sporcularımıza bu önemli yarışmada başarılar diliyoruz!

Milli judocular, yarın Karadağ'da başlayacak Avrupa Kupası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti....

Milli judocular, yarın Karadağ'da başlayacak Avrupa Kupası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti. Podgoritsa Büyükler Avrupa Kupası'nda Türkiye adına 24 erkek ve 21 kadın judocu madalya için tatamiye çıkacak.

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