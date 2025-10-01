Milli Judocular Lima'da: Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye 11 Sporcu ile Madalya Peşinde

Türkiye, genç judocularıyla Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılıyor. Milli sporcular, organizasyonda madalya hedefiyle tatamiye çıkacak.

Organizasyon: 5-8 Ekim, Peru'nun başkenti Lima. Katılımcılar: 68 ülke, 486 sporcu tatamiye çıkacak.

Türkiye'nin kadrosu

Kadınlar

48 kilo: Begümnaz Doğruyol ve Zilan Ertem

57 kilo: Elif Kılıç

63 kilo: Sinem Oruç

70 kilo: Ecem Baysuğ

+78 kilo: Sema Mete

Erkekler

66 kilo: Hilmi Mucık

81 kilo: Emir Selim Arı ve Erman Gürgen

+100 kilo: İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli judocular, şampiyonada ülke bayrağını en iyi şekilde temsil etmeyi ve madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli sporcular, Peru'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.