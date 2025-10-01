Milli Judocular Lima'da: Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye 11 Sporcu ile Madalya Peşinde

Türkiye, 5-8 Ekim'de Lima'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda 6 kadın, 5 erkek toplam 11 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:30
Türkiye, genç judocularıyla Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılıyor. Milli sporcular, organizasyonda madalya hedefiyle tatamiye çıkacak.

Organizasyon: 5-8 Ekim, Peru'nun başkenti Lima. Katılımcılar: 68 ülke, 486 sporcu tatamiye çıkacak.

Türkiye'nin kadrosu

Kadınlar
48 kilo: Begümnaz Doğruyol ve Zilan Ertem
57 kilo: Elif Kılıç
63 kilo: Sinem Oruç
70 kilo: Ecem Baysuğ
+78 kilo: Sema Mete

Erkekler
66 kilo: Hilmi Mucık
81 kilo: Emir Selim Arı ve Erman Gürgen
+100 kilo: İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli judocular, şampiyonada ülke bayrağını en iyi şekilde temsil etmeyi ve madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli sporcular, Peru'da düzenlenecek Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

