Milli Judocular, Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 10 Madalya Kazandı

Milli judocular, Antalya'da düzenlenen Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı. Organizasyonda toplam 4'ü altın olmak üzere 10 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 24 ülkeden 448 sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyon sona erdi. 8-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kupada, kadın milliler madalya sıralamasında 24 ülke arasından 2. basamakta yer aldı.

Uğur dolu bu turnuvada madalya alan milli sporcular şöyle sıralandı:

Altın Madalya Kazananlar:

Sema Nur Yüksel (40 kilo)

Fatma Zehra Meki (44 kilo)

Elif Kılıç (57 kilo)

Hatice Tuana Balcı (+70 kilo)

Gümüş Madalya Kazananlar:

Büşra Ceylin Coşkun (40 kilo)

Livanur Kayır (44 kilo)

Rümeysa Hatice Kılıçkaya (63 kilo)

Bronz Madalya Kazananlar:

Yağmur Yılmaztürk (40 kilo)

Işıl Sinem Aydın (63 kilo)

Nisanur Serin (+70 kilo)

Milli sporcularımızın elde ettiği bu başarı, Türk judo camiasında büyük bir gurur kaynağı oldu.

Milli judocular, Antalya'da düzenlenen Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 4'ü altın toplam 10 madalya kazandı.

Milli judocular, Antalya'da düzenlenen Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 4'ü altın toplam 10 madalya kazandı.