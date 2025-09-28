Milli Judocular Prag'da 3 Madalya: 2 Altın, 1 Gümüş

Milli judocular Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 19:47
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'daki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Turnuvada Münir Ertuğ erkekler +100, Tuğçe Beder kadınlar 48, Ayten Mediha Yeksan kadınlar 63 kiloda final mücadelesi verdi.

Münir Ertuğ, finalde Hırvat rakibi Mikita Sviryd'i; Tuğçe Beder ise Fransız Laura Espadinha'yı yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Ayten Mediha Yeksan ise final mücadelesinde Fransız rakibi Sarah Leonie Cysique'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

