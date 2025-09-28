Milli Judocular Prag'da 3 Madalya: 2 Altın, 1 Gümüş

Milli Judocular Prag'da 3 Madalya Kazandı

Çekya'daki Büyükler Avrupa Kupası'nda iki altın, bir gümüş

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'daki organizasyonda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş madalya elde etti.

Turnuvada Münir Ertuğ erkekler +100, Tuğçe Beder kadınlar 48, Ayten Mediha Yeksan kadınlar 63 kiloda final mücadelesi verdi.

Münir Ertuğ, finalde Hırvat rakibi Mikita Sviryd'i; Tuğçe Beder ise Fransız Laura Espadinha'yı yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Ayten Mediha Yeksan ise final mücadelesinde Fransız rakibi Sarah Leonie Cysique'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.