Milli Kadın Curling Takımı WCT Prag'da Şampiyon
Turnuva Özeti
Türkiye Curling Federasyonunun açıklamasına göre, milli kadın curling takımı, Çekya'da düzenlenen WCT Prag Kadınlar Challenger Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamladı.
Başkent Prag'da düzenlenen organizasyonda 12 takım mücadele etti. Milli takım, turnuva boyunca yenilgisiz bir performans sergileyerek finale çıktı.
Final Mücadelesi
Finalde İsviçre'nin Schwaller takımını 4-3 mağlup eden milliler, turnuvanın şampiyonu oldu.
Takım, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yapılacak son olimpiyat eleme müsabakalarına yönelik hazırlıklarını sürdürmektedir.