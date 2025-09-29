Milli Kadın Curling Takımı WCT Prag'da Şampiyon

Milli kadın curling takımı, WCT Prag Kadınlar Challenger Turnuvası'nı yenilgisiz ilerleyip finalde İsviçre'yi 4-3 yenerek şampiyon tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 20:49
Milli Kadın Curling Takımı WCT Prag'da Şampiyon

Milli Kadın Curling Takımı WCT Prag'da Şampiyon

Turnuva Özeti

Türkiye Curling Federasyonunun açıklamasına göre, milli kadın curling takımı, Çekya'da düzenlenen WCT Prag Kadınlar Challenger Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamladı.

Başkent Prag'da düzenlenen organizasyonda 12 takım mücadele etti. Milli takım, turnuva boyunca yenilgisiz bir performans sergileyerek finale çıktı.

Final Mücadelesi

Finalde İsviçre'nin Schwaller takımını 4-3 mağlup eden milliler, turnuvanın şampiyonu oldu.

Takım, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak için yapılacak son olimpiyat eleme müsabakalarına yönelik hazırlıklarını sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yukatel Merkezefendi 75-65 Bursaspor | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
2
Milli Kadın Curling Takımı WCT Prag'da Şampiyon
3
Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
Trabzonspor, 3 Ekim'de Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
5
İtalya Başkonsolosluğu'nda 'MeeTürkItaly' Paneli — Montella'ya 'İtalyan Spor Elçisi' Ödülü
6
Trendyol 1. Lig 8. Hafta: İmaj Altyapı Vanspor Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 Yendi
7
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta Başlıyor: Galatasaray - Liverpool

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı