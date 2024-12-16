Milli Kadın Güreşçiler, Olimpiyat Hedefiyle TOHM'da Çalışıyor

Edirne'deki TOHM’da Olimpiyat Hazırlıkları Devam Ediyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş, "7 yıl önce geldiğimde buranın en küçük sporcusuydum. Şimdi en büyüğü olduk" dedi. Edirne’de bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), farklı şehirlerden gelen milli kadın güreşçilerin hayallerini gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Güreşçilerin İkinci Evi TOHM

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında kurulan merkez, sporculara antrenör, fizyoterapist, masör ve spor uzmanları eşliğinde profesyonel antrenman imkanı sunuyor. TOHM, kadın güreşçiler Yasemin Adar, Buse Tosun, Hafize Şahin, Elif Jale Yeşilırmak ve Bediha Gün gibi birçok başarılı sporcu yetiştirmiştir.

Bugüne kadar 140 milli sporcuyu ağırlayan Edirne TOHM, sürekli artan başarı grafiğiyle dikkat çekiyor. TOHM'da bulunan milli güreşçiler, çalışmaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aile Ortamı Yaratıldı

TOHM’da "aile ortamı" oluşturduklarını vurgulayan Nesrin Baş, "Burada eksikliği olan küçük sporculara yardımcı oluyoruz. Antrenman sonrası birlikte sinemaya gidebiliriz" ifadelerini kullandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Baş, Los Angeles 2028 Olimpiyatları hedefiyle sıkı bir şekilde çalıştığını belirtti.

İkili Destekle Hedefe Yürüyorlar

Erzincan’dan gelen Seda Başgöl, 7 yıldır TOHM'da antrenmanlarını sürdürdüğünü ve burada birbirlerine destek olduklarını açıkladı. Yağmur Karabacak ise başarılı sporcuların bir arada olmasıyla kendisinin de motive olduğunu ifade etti.

Olimpiyat Kavadarları İçin Birlikte Çalışıyorlar

Afyonkarahisar’dan gelen Hava Konca, İstanbul’daki Dünya Şampiyonası’ndan bronz madalya kazandığını ve bu başarısını olimpiyat kürsüsüne taşımak istediğini vurguladı. Tokat’tan gelen Ebru Dağbaşı ise Avrupa ikinciliği ve dünya şampiyonluklarına yeni başarılar eklemek istediğini bildirdi.

Başarıları Yukarı Taşımak İçin Çalışmalar Devam Ediyor

TOHM Spor Uzmanı Nilgün Güçlü, 34 sporcunun yatılı olarak çalışmalarına devam ettiğini, bu sporcuların çeşitli dereceleri ve başarıları bulunduğunu belirtti. Antrenör Aziz Özcan ve Begüm Mısıratlı da sporculara her konuda destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) çeşitli şehirlerden gelen milli kadın güreşçiler, olimpiyat madalyası hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce İl Müdürlüğü kampüsünde 2016'da kurulan merkezde sporcular antrenör, fizyoterapist, masör ve spor uzmanı eşliğinde antrenmanlarına devam ediyor.

Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) çeşitli şehirlerden gelen milli kadın güreşçiler, olimpiyat madalyası hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce İl Müdürlüğü kampüsünde 2016'da kurulan merkezde sporcular antrenör, fizyoterapist, masör ve spor uzmanı eşliğinde antrenmanlarına devam ediyor.