Milli kanocular Çekya'da 2 altın madalya kazandı

Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda Türkiye'nin genç kanocuları göz doldurdu.

Türkiye Kano Federasyonu'nun açıklamasına göre, 17 yaş altı K2 1000 metre A finali'nde Kaan Karahan ve Hasan Saraç ikilisi yarışı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı organizasyonda 16 yaş altı K2 1000 metre A finali'nde mücadele eden Muharrem Soycan ve Ramazan Canbek çifti de şampiyonluğu elde ederek ikinci altın madalyayı kazandı.

Genç milli sporcuların bu başarısı, Türkiye'nin uluslararası kanodaki gelecek vaat eden performansını bir kez daha ortaya koydu.