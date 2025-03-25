Milli Karateci Eray Şamdan, 2025'i Dünya Şampiyonu Olarak Kapatmayı Hedefliyor

Eray Şamdan, 2025 yılında dünya şampiyonu olmayı amaçlıyor. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:02
Milli Karateci Eray Şamdan, 2025'i Dünya Şampiyonu Olarak Kapatmayı Hedefliyor

Milli Karateci Eray Şamdan Hedefini Belirledi

Karate 1 Premier Lig'in Fransa ve Çin'deki ayaklarında altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak bitirmeyi hedefliyor. Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran 27 yaşındaki sporcu, önümüzdeki dönemde büyük başarılar elde etmeyi planlıyor.

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Hedefleri

Eray Şamdan, Ermenistan'da 7-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer alarak madalya koleksiyonunu genişletmek istiyor. Bununla birlikte, ekim ayında Mısır'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Çalışmalarını Sürdürüyor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu olan Eray Şamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu dünya sıralamasında birinci olarak bitirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Mısır'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'in 3. ayağında da altın madalya kazanmayı planladığını belirtti.

Baba Adnan Şamdan'ın Destek ve Hedefleri

Eray'ın babası ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan, oğlunun kazanmış olduğu başarıların sürpriz olmadığını ve altın madalyalarıyla gururlandıklarını ifade etti. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra asıl hedeflerinin Dünya Şampiyonası'nda zirvede yer almak olduğunu vurguladı. Adnan Şamdan, 2025 yılını en üst seviyede bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu...

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak bitirmek istiyor.

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu...

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak bitirmek istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. Hafta Heyecanı Başlıyor
2
Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor Maçına Şut Çalışmalarıyla Hazırlanıyor
3
Ozan Tufan: En Önemli Hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası
4
Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
5
Milli Karateci Eray Şamdan, 2025'i Dünya Şampiyonu Olarak Kapatmayı Hedefliyor
6
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi için Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Görevinden İstifa Etti

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği