Milli Karateci Eray Şamdan, 2025'i Dünya Şampiyonu Olarak Kapatmayı Hedefliyor

Milli Karateci Eray Şamdan Hedefini Belirledi

Karate 1 Premier Lig'in Fransa ve Çin'deki ayaklarında altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak bitirmeyi hedefliyor. Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran 27 yaşındaki sporcu, önümüzdeki dönemde büyük başarılar elde etmeyi planlıyor.

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Hedefleri

Eray Şamdan, Ermenistan'da 7-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer alarak madalya koleksiyonunu genişletmek istiyor. Bununla birlikte, ekim ayında Mısır'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Çalışmalarını Sürdürüyor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu olan Eray Şamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu dünya sıralamasında birinci olarak bitirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Mısır'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig'in 3. ayağında da altın madalya kazanmayı planladığını belirtti.

Baba Adnan Şamdan'ın Destek ve Hedefleri

Eray'ın babası ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan, oğlunun kazanmış olduğu başarıların sürpriz olmadığını ve altın madalyalarıyla gururlandıklarını ifade etti. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandıktan sonra asıl hedeflerinin Dünya Şampiyonası'nda zirvede yer almak olduğunu vurguladı. Adnan Şamdan, 2025 yılını en üst seviyede bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak bitirmek istiyor.

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan, 2025'i dünya şampiyonu olarak bitirmek istiyor.