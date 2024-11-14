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Milli Karateciler İspanya'da Dünya Kupası İçin Arenaya Çıkıyor

Türkiye, İspanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda 20 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:17
Milli Karateciler İspanya'da Dünya Kupası İçin Arenaya Çıkıyor

Milli Karateciler İspanya'da

Milli karateciler, İspanya'nın Pamplona kentinde 22-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalya için mücadele edecek.

Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyona 43 ülkeden 388 sporcu katılacak. Türkiye'yi bu prestijli turnuvada 11 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek.

Kumite ve Kata Takımları

Türk karateciler, kumite ve kata kategorilerinde mücadele edecek. Kumite erkekler takımında yer alan sporcularımız şunlardır: Eray Şamdan, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Enes Bulut, Kadir Furkan Genç, Umut Eren Gündoğ, Hasan Aslan ve Eren Akkurt. Kadınlar takımında ise Tuba Yakan, Sudenaz Aksoy, Eda Eltemur, Zeyna Gaballa ve Fatma Naz Yenen mücadele edecek.

Kata erkekler takımında Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir yer alırken; kadınlar takımında Damlasu Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa ve Damla Pelit sporcuları bulunuyor.

Türkiye'nin madalya hedefiyle katılacağı bu turnuvada, tüm sporculara başarılar diliyoruz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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