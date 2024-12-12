Milli Kayakçılar 2024-2025 Sezonuna Erzurum'da Başlıyor

Milli Kayakçılar Yeni Sezon İçin Erzurum'u Seçti

Türkiye Kayak Federasyonu, 2024-2025 kayak sezonunun startını hafta sonu Erzurum'da verecek. Kayak severler için önemli bir etkinlik olacak bu organizasyonlar, sezonun heyecanını artıracak.

Sezonun İlk Müsabakaları

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Aralık 2024 tarihlerinde Alp Disiplini FIS ve Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali (EYOF) takımlarının seçme müsabakaları gerçekleştirilecek. Ardından, 17-18 Aralık tarihlerinde Alp Disiplini 14-16 yaş altı milli takım seçme müsabakaları, 24-25 Aralık günü ise snowboard milli takımı seçmesi düzenlenecek. Ayrıca, 26-27 Aralık tarihleri arasında kayaklı koşu milli takım seçme müsabakaları da yapılacak.

Başkan Ali Oto'dan Mesaj

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon öncesinde kayak camiasına başarılar dileyerek, "Yeni bir kayak sezonuna girmenin heyecanını yaşıyoruz. Teknik kurullarımızla yaptığımız istişare toplantılarının ardından faaliyet programımızı oluşturduk. Mümkün olduğu sürece tüm kayak merkezlerimizde yarışlar organize edeceğiz. Ulusal ve uluslararası müsabakalar gerçekleştireceğiz. Umarım çok güzel bir sezona hep birlikte imza atacağız. Faaliyetlerimizde yarışacak olan tüm kulüplerimize, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Umarım kazasız belasız bir sezon geçiririz." dedi.