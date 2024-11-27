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Milli Kürekçiler 2024'te 53 Madalya ile Tarih Yazdı

Türkiye, 2024'te uluslararası alanda 53 madalya kazanarak kürek tarihine geçti. Erhan Ertürk, başarıları kutladı ve hedefleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:21
Milli Kürekçiler 2024'te 53 Madalya ile Tarih Yazdı

Milli Kürekçiler 2024'te 53 Madalya ile Tarih Yazdı

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası organizasyonlarda 18'i altın, toplam 53 madalya kazandığını duyurdu.

Ertürk, federasyondaki yeniden başkanlık dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kürek sporunun 100. yılı vesilesiyle önemli başarılara imza atıldığını belirtti. "Kürekte 2024 yılı, hayal edilen ancak hiç gerçekleştirilemeyenleri hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu," diyerek vurguladı.

Önemli Başarılar ve Organizasyonlar

Ertürk, Paris 2024 Olimpiyatları’na üç sporcuyla katıldıklarını ve ilk kez olimpiyatlarda yarışan kadın kürekçi Elis Özbay ile 2024 yılına damga vurduklarını ifade etti. "Nurşen Şen ve Yiğit Doğukan Bozkurt ile paralimpik oyunlara katıldık. 2024 yılında ülkemizde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası düzenledik," dedi.

2024 Yılı Başarılarının Ardından

Ertürk, bu yıl elde edilen madalya rekorunu değerlendirerek, 18'i altın, 16'sı gümüş ve 19'u bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazandıklarını belirtti. "Bu başarıyı gelecekte daha yüksek hedeflere taşıyacağımızdan eminiz," diyerek sözlerine devam etti.

Bölgelere Duyulan İlgi

Ertürk, yurt içinde 13 farklı şehirde düzenledikleri resmi yarışlarla ilgiyi artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, Adıyaman, Edirne, Sinop ve Rize gibi illerde ilk kez kürek yarışlarına ev sahipliği yapıldığını aktardı. Meriç Nehri’ndeki parkurun uluslararası arenada tanıtılmasındaki rolünü de vurguladı.

Gelecek Hedefleri: Los Angeles 2028

Paris 2024 hedefinin elde edilen başarılarla umut verici olduğunu belirten Ertürk, "Şimdi sıradaki hedefimiz, Los Angeles 2028," diyerek yol haritalarını açıkladı. İkinci dönemlerinde daha büyük başarıların hedeflendiğini dile getirerek, milli takımların madalya sayısını artıracaklarını ifade etti.

Ertürk, ayrıca iki yeni kürek parkuru ve tesisinin projelerini hayata geçireceklerini, kulüp, sporcu ve antrenör sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası...

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası organizasyonlarda 18'i altın 53 madalya kazandığını bildirdi. Ertürk, AA muhabirine 2024 yılı ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası...

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası organizasyonlarda 18'i altın 53 madalya kazandığını bildirdi. Ertürk, AA muhabirine 2024 yılı ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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