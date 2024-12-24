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Milli Okçular 2024'te 63 Madalya Kazandı

Türkiye, 2024'te uluslararası okçuluk organizasyonlarında toplam 63 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:09
Milli Okçular 2024'te 63 Madalya Kazandı

Milli Okçular 2024'te 63 Madalya Kazandı

2024 yılı, ay-yıldızlı milli okçular için tarihi bir yıl oldu. Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan alınan verilere göre, uluslararası organizasyonlarda 63 madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettiler.

Başarılarla Dolu Bir Yıl

Milli okçular, bu yıl Açık Hava Avrupa Şampiyonası, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda toplamda 28 altın, 18 gümüş ve 17 bronz madalya kazandı. Böylece, Türkiye uluslararası arenada madalya sayılarında zirveye yerleşti.

Paris 2024 Hedefleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk takım madalyasını kazanarak tarih yazan milli okçular, paralimpik oyunlarında da altın madalya hasretini sona erdirdi. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı, bronz madalyayı kazanarak dikkat çekti.

Öne Çıkan İsimler ve Ekipler

Dünya rekoru kıran Öznur Cüre Girdi, Türkiye'nin para okçulukta 16 yıllık altın madalya özlemine son verdi. Ayrıca, Merve Nur Eroğlu ve Sadık Savaş'tan oluşan Klasik Yay Açık Karışık Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Başarılar

Almanya'nın Essen kentindeki Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde eden milli takımlar, Romanya'nın Ploiesti kentindeki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ise 6 altın ve 7 gümüş madalya ile ülkeler sıralamasında birinci oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı'ndan Değerlendirme

Abdullah Topaloğlu, 2024 yılına ilişkin değerlendirmesinde, "Milli takımlarımız, katıldıkları Avrupa şampiyonalarının tamamında altın madalya elde etti ve rakiplerini geride bıraktı. Avrupa'nın en iyi okçuluk ülkesi olduğumuzu büyük bir üstünlükle ortaya koymuş olduk." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda kazandıkları madalyaları da vurgulayarak, "Olimpik ve paralimpik düzeyde kazandığımız başarılarla tüm milletimizi gururlandırdığımız bir yıl oldu." sözlerini kaydetti.

Başkan Topaloğlu, 2024 vizyonuna ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

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