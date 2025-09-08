Milli Oryantiringciler Güneydoğu Avrupa Şampiyonası'nda Takım İkincisi

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın İstirelçe ve Panagürişte kasabalarında düzenlenen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda sporcular orta mesafe, uzun mesafe, bayrak ve sürat kategorilerinde yarıştı.

Madalyalar ve Takım Başarısı

Dört gün süren organizasyonun sonunda milli sporcular 7 altın, 6 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazanarak takım sıralamasında 2'nciliği elde etti.