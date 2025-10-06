Milli Para Atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda çifte madalya

Osijek'te düzenlenen Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular R3'te takım gümüşü, P4'te takım bronzu kazanarak Türkiye'yi 4 madalyaya taşıdı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 21:22
Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcularımız iki takım madalyasıyla kürsüye çıktı.

R3 SH1 kategorisinde takım gümüşü

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Erhan Coşkuner, Hakan Abakay ve Savaş Üstün, bireysel skorlarının toplamı ile takım halinde gümüş madalya elde etti.

P4 SH1 kategorisinde takım bronzu

50 metre tabanca karışık (P4) SH1 kategorisinde yarışan Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar ise topladıkları puanlarla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye böylece şampiyonada 2'si altın olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

