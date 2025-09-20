Milli Para Judocular Gürcistan'da 10 Madalya İle 3. Sırada

IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda ferdi müsabakalarda büyük başarı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te düzenlenen IBSA Avrupa Judo Şampiyonası ferdi müsabakalarında milli para judocular büyük bir başarı gösterdi.

Ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak ülkelerin madalya sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Şampiyonada 52 kiloda Ecem Taşın Çavdar ve 70 kiloda Duygu Çete Artar altın madalyaya uzandı.

70 kiloda Nazan Akın Güneş ve 60 kiloda Döndü Yeşilyurt gümüş madalya kazandı.

Bronz madalyalar ise şu sporculara gitti: 52 kiloda Havva Elmalı ile Cahide Eke, 60 kiloda Merve Uslu Hajabipour, 70 kiloda Recep Çiftçi, -95 kiloda Yasin Cimciler ve +95 kiloda Gökhan Biçer.

Şampiyonada yarın milli para judocular erkek takım müsabakalarında tatamiye çıkacak.

