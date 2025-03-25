Milli Para Judocular, Gürcistan'da 7 Madalya Kazandı

Milli para judocular, IBSA Tiflis Judo Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak toplamda 7 madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu önemli organizasyon Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirildi.

Başarılı Performanslar

Turnuvada erkekler J1 -81 kilo kategorisinde Gökçe Yavuz, erkekler J1 -95 kilo kategorisinde ise Yasin Çimciler bronz madalya elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Duygu Çete Artar, kadınlar J2 -70 kilo sınıfında gümüş madalya kazandı.

Bronz Madalya Sahipleri

Ayrıca, Ecem Çavdar Taşın (kadınlar J1 -52 kilo), Gülhan Atasayar ve Döndü Yeşilyurt (kadınlar J2 -60 kilo), Esmer Taşkın ise (kadınlar J1 -70 kilo) bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Ülkemizi temsil eden judocular, gösterdikleri üstün performansla bir kez daha Türkiye'nin uluslararası alandaki başarılarını arttırdı.