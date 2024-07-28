Milli Pentatlet Buğra Ünal, Paris 2024'te Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

Milli Pentatlet Buğra Ünal, Olimpiyat Hedefinde

Türkiye'yi modern pentatlon dalında Paris 2024'te temsil edecek ilk erkek sporcu olan Buğra Ünal, kota alma sürecinde geçirdiği talihsiz bir kaza ile kürek kemiklerini kırdı. Ocak ayında geçirdiği ameliyat sonucunda vücuduna iki platin takıldığını belirten Ünal, bu zorlu sürecin üstesinden gelerek hazırlıklarına devam ediyor.

Olimpiyat İçin Yoğun Antrenman

Erzurum'da modern pentatlonun çeşitli alanlarında antrenman yapan milli sporcu, eskrim, yüzme, atıcılık, binicilik ve koşu gibi disiplinlerde kendini geliştiriyor. Paris 2024'te madalya kazanma hedefi ile çalışmalarına devam eden Ünal, "Adım adım ilerleyerek hedefime ulaşmayı umuyorum." şeklinde konuştu.

İlk Olmanın Gururu

Olimpiyat oyunlarına katılacak ilk Türk erkek modern pentatloncu olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra, "Ülkemin bayrağını taşımak ve bu arenada yarışmak çok farklı bir duygu. İlk olarak finale kalmak ve sonrasında madalyayı kovalayarak başarı sağlamak istiyorum." dedi.

Dünyanın En İyi 36 Sporcusuyla Yarışacak

Olimpiyatlarda yarışmak için dünyanın en iyi modern pentatletleriyle mücadele ettiğini belirten Ünal, "Yarışmalardan puan topladım ve sonunda en iyi 36 sporcu arasına girmeyi başardım. Bu süreçte hem rakiplerimle hem de kendimle mücadele ettim." ifadelerini kullandı. Sakatlık sürecinin ardından yeniden başarı için inançla çalıştığını söyleyen milli sporcu, "Ülkem adına bu arena da yer almak ve bayrağımı dalgalandırmak benim için çok değerli." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.

Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk erkek modern pentatloncu Buğra Ünal'ın, Paris 2024'e kota alma sürecinde attan düşerek kürek kemikleri kırıldı ve 2024 Ocak ayında geçirdiği ameliyatlar sonucunda vücuduna iki platin takıldı. Milli sporcu Buğra Ünal, madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürdü.