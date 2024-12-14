Milli Ragbicilere Doping Ceza! Mehmet Sefa Kaptan ve Kerim Cömert 3 Yıl Men Edildi

Milli Ragbicilere Doping Cezası

Mehmet Sefa Kaptan ve Kerim Cömert, doping yaptıkları nedeni ile 3'er yıl men cezası aldı. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sporcuların ceza almasının gerekçelerini duyurdu.

Doping Maddeleri Belirlendi

Açıklamaya göre, Mehmet Sefa Kaptan'ın doping numunesinde "clostebol" ve "mesterolone" maddelerine; Kerim Cömert’te ise "19-norandrosterone" maddesine rastlandı. Bu bulgular, her iki sporcunun doping kurallarını ihlal ettiğini ortaya koydu.

Cezaların Geçerlilik Süresi

Her iki sporcu da 29 Mart 2024 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca ragbi faaliyetlerine katılamayacak. Bu durum, Türkiye'deki ragbi camiasında önemli bir etki yaratacak.