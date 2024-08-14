Milli Sporcular Kayakla Atlama Sezonuna Fransa'da Başladı

Kayakla Atlama Sezonu Fransa'da Başladı

2023 kayakla atlama sezonu, Türk milli sporcuları Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'in katılımıyla Fransa'nın Courchevel kentindeki yaz Grand Prix Yarışması ile açıldı.

İlk Gün Performansı

İlk gün yarışlarında Fatih Arda, 88.2 puanla 38. sırada yer alırken, Muhammed Ali Bedir ise 86.4 puan alarak 40. sırada kendine yer buldu.

Finaldeki Mücadeleleri

Bugün gerçekleştirilen yarışların final kısmında, elemeleri geçmeyi başaran Fatih Arda, 153.4 puanla 29. sırada yer alarak önemli bir başarı gösterdi. Diğer milli sporcumuz Muhammed Ali Bedir ise 52.9 puanla 43. sırada yer aldı.

Milli sporcularımızın mücadeleleri, Türkiye'nin kayakla atlama alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.