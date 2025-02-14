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Milli Sporcular Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 25 Madalya Kazandı

Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporcular, 6 altın ile toplamda 25 madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:25
Milli Sporcular Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda 25 Madalya Kazandı

Antalya'da Büyük Başarı

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025), milli sporcuların büyük başarılarına ev sahipliği yapıyor. Turnuvanın yedinci gününde Türk sporcular, 6'sı altın olmak üzere toplamda 25 madalya kazandı.

Turnuva Detayları

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı turnuvanın yedinci gününde, genç erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Toplam 10 sıklette yapılan karşılaşmalarda, milli sporcular başarılı performanslar sergileyerek şu madalyaları kazandı:

  • Altın Madalyalar: 48 kiloda Altuğ Gesge, 55 kiloda Emre Talha Evin, 59 kiloda Ali Kerem Berktaş, 68 kiloda Buğra Çoşgungönül, 73 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ve +78 kiloda Yusuf Efe Mızrak.
  • Gümüş Madalyalar: 7
  • Bronz Madalyalar: 12

Gelecek Günler

Turnuvanın sekizinci gününde ise poomsae kategorisi müsabakaları gerçekleştirilecek. Türk sporcuların burada da başarılı sonuçlar alması bekleniyor.

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025)...

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) yedinci gününde milli sporcular 6'sı altın olmak üzere 25 madalya kazandı.

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025)...

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) yedinci gününde milli sporcular 6'sı altın olmak üzere 25 madalya kazandı.

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