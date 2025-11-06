Milli Sporculardan 19 Madalya: Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run’da Büyük Başarı

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonasının 2. günü Alanya ev sahipliğinde sona erdi. 5-9 kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın bugününde Biathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak takım yarışmaları gerçekleştirildi.

Milli sporcular, günün sonunda 13 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya kazanarak önemli bir başarı sergiledi.

Yarınki Program

Şampiyonanın 3. gününde yarın triathle alanında Mix Bayrak, kadın ve erkek bayrak takım yarışmaları yapılacak.

Madalya Listesi

Altın madalya

Mix Bayrak

Asya Saat - Gökhan Uraz Altun (U9 Mix)

Doğa Usman - Muhittin Karakoç (U11 Mix)

Zeynep Dilara Ünlü - Kerem Batur Genç (U13 Mix)

Elif Ecem Öztürk - Rüzgar Kasimoğlu (U15 Mix)

Tulya Kesebir - Muhammed Emir Kurtulan (U17 Mix)

Kadınlar Bayrak

Doğa Usman - Deniz Cantürk (U11 Kadın)

Eda Bedir - Elif Ecem Öztürk (U15 Kadın)

Alis Müftüoğlu - Yaren Kalender (U19 Kadın)

İpek Akşin - Yaren Nur Polat (Büyükler Kadın)

Erkekler bayrak

Muhittin Karahan Koç - Mehmet Deniz Özgül (U11 Erkek)

Mehmet Doruk Özkan - Serhan Efe Ucarı (U15 Erkek)

Muhammed Emir Kurtulan - Arda Meriç (U17 Erkek)

Jan Demir Vurdum - Eren Kıvanç Taşyaran (Genç Erkek)

Gümüş madalya

Mix Bayrak

Yağmur Malkoç - Barış Doğu Çelik (Gençler)

Bronz madalya

Mix bayrak

Yağmur Akgün - Yiğit Ahmet Sakal (U19 Mix)

Kadınlar Bayrak

Zeynep Dilara Ünlü - Esma Bahtiyar (U13 Kadın)

Tulya Kesebir - İrem Su Kocaoğlan (U17 Kadın)

Melis Altın - Yağmur Malkoç (Genç Kadın)

Erkekler bayrak

Yiğit Ahmet Sakal - Levent Yağız Karaçay (U19 Erkek)

