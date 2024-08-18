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Milli Takım, Macaristan'daki Şampiyonaya Hazır

Türkiye Kick Boks Federasyonu, genç sporcuların başarı hedefiyle Macaristan'daki dünya şampiyonasına hazırlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:09
Milli Takım, Macaristan'daki Şampiyonaya Hazır

Milli Takım, Macaristan'daki Şampiyonaya Hazır

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporcuların 23 Ağustos'ta Macaristan'da başlayacak Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını belirtti. Kayıcı, "2022'de Avrupa şampiyonu olan bir takımız. Aynı başarıyı sürdürmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Şampiyona Detayları

Kayıcı, Adana'daki Nihat Geven Spor Salonu'nda yaptığı açıklamada, gençler dünya şampiyonasında 72 milli sporcunun 4 branşta mücadele edeceğini dile getirdi. Kendisine güveniyor ve şampiyonadan başarıyla döneceklerine inandığını vurguladı.

Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası

Kayıcı, bu yıl 2-10 Kasım tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın önemine dikkati çekti. Ayrıca, Çin'de 2025 yılında yapılacak Dünya Oyunları için sporcu seçimlerinin de bu şampiyonada gerçekleşeceğini belirtti.

Akdeniz Oyunları ve Lisanslı Sporcu Sayısı

Kayıcı, WAKO Akdeniz Uluslararası Kick Boks Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüttüğünü hatırlatarak, 2026'da İtalya'nın Taranto kentinde yapılacak Akdeniz Oyunları'na kick boksun dahil edildiğini ifade etti. "2030'da ise bu oyunların tam parçası olacağız." diye ekledi.

Federasyon Hedefleri

Kayıcı, toplamda 380 bin lisanslı sporcu bulunduğunu ve bunun 59 bininin aktif olarak kick boks yaptığını sözlerine ekledi. Ayrıca, 4 bin hakem ile 81 ilde 2 bine yakın spor kulübü bulunduğunu belirtti. Kendisi 2 ay içinde yapılacak seçimde yeniden federasyon başkanlığına aday olacağını da duyurdu.

"Devletimizin ve camiamızın teveccühü doğrultusunda görevimize devam edeceğiz. Kick boksu en üst seviyeye taşımak için hazırız." şeklinde konuştu.

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