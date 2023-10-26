Milli Takım'da 4 yıl sonra bir ilk: 4 basamaklık yükseliş kaydedildi
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Milli takım için Eki 2019 tarihinden sonra ilk defa yaşandı. UEFA tarafından açıklanana dünya sıralaması üzerinde üst sıralara gelindi. Aralık 2021 yılından bu zamana kadar en iyi derecesine gelinirken 38. sıra olarak güncellendi.
TFF yapılan açıklama üzerine Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyet üzerine 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde gösterilen mücadele üzerine milli takım Aralık 2021'den bu zamana en iyi dereceye ulaşıldı. Ekim 2019 sonrasında 4 sıralık yükseliş yaşandı.
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