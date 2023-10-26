Milli Takım'da 4 yıl sonra bir ilk: 4 basamaklık yükseliş kaydedildi

Milli takım için Eki 2019 tarihinden sonra ilk defa yaşandı. UEFA tarafından açıklanana dünya sıralaması üzerinde üst sıralara gelindi. Aralık 2021 yılından bu zamana kadar en iyi derecesine gelinirken 38. sıra olarak güncellendi.