Milli takımımız Çekya'ya karşı grup ikinciliği için sahada!

Turnuvanın ev sahibi Almanya'da gerçekleştirilen şampiyonada ilerlemeyi hedefleyen Milli Takımımız, üçüncü maçında Çekya karşısında Volkspark Stadı'nda mücadele edecek. Maçın başlama saati Türkiye saati ile 22.00 olarak planlanmış durumda.

Grubun ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, ikinci maçta Portekiz'e 3-0 yenilerek çıkış aradılar. Çekya ise turnuvaya 2-1'lik Portekiz mağlubiyetiyle başladı ve ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kalarak puanını bir artırdı.



Son maçlar öncesinde F Grubu'nda 6 puana sahip olan Portekiz, Türkiye'nin önünde liderliği garantiledi. Türkiye ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip durumda bulunuyor.



Günün diğer önemli maçında ise Gürcistan ile Portekiz, Gelsenkirchen'de karşılaşacak. Maç, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

MÜCADELEYE RUMEN HAKEM KOVACS DÜDÜK ÇALACAK



Hamburg'daki mücadelede, hakemlik görevini Rumen hakem Kovacs üstlenecek. Kovacs, bu önemli müsabakada iki takım arasındaki dengeyi sağlamak için sahada olacak.



TÜRKİYE SON 16'YA YÜKSELMESİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ



Ay-yıldızlı ekip için Çekya karşılaşması, son 16 turuna yükselebilmek için kritik bir adım niteliği taşıyor. Teknik direktörün önderliğindeki Milli Takımımız, taraftarlarını memnun edecek bir sonuç alarak şampiyonadaki yolculuğunu sürdürmek istiyor.

